Ingen er så optismistiske som bedriftene i Rogaland

Optimismen hos bedriftsleiarane i Rogaland frå dei tre første månadane, fortset å stige, viser Vestlandsindeksen. Me må tilbake til 2021 for å sjå liknande tal. Optimismen gjeld for heile Vestlandet, men ekstra mykje i Rogaland. Bygg- og anleggsnæringa har størst vekst i optimismen, detetter kjem overnatting- og serveringsverksemdene. Det største problemet for vidare vekst, som bedriftsleiarane på Vestlandet nemner, er mangel på faglært arbeidskraft.