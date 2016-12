Ingen drept i juletrafikken siden 2013

– Jeg ønsker meg en jul uten omkomne i trafikken, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen til NTB.

Selv etter to år uten omkomne i juletrafikken er han litt urolig:

– Folk er flinke, men stor trafikk og krevende julevær betyr økt risiko.

Selv om det er gledelig at det ikke har vært dødsulykker i jula på flere år, minner han om at det de siste fem årene har vært opp mot 100 alvorlige juleulykker i perioden fra lille julaften til 2. nyttårsdag:

– Dette er mer enn bare tall og statistikk. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, kolleger, venner og lokalsamfunn.

Annerledes kjøring

Det er den mørkeste tiden på året. Kjøreforholdene kan bli utfordrende, men det sitter langt inne å avlyse juleutfarten, selv om det er gode grunner til det. Det er flere folk på veien enn ellers. Bilen er gjerne tyngre, fullstappet med gaver, utstyr og folk, og kan oppføre seg annerledes enn man er vant med. Så blir man kanskje stresset. Mange ferdes på veier de ikke pleier å kjøre.

– Alt dette betyr økt risiko. Vi har et felles ansvar for å redusere risikoen for at noe skal skje, sier Moe Gustavsen.

I statistikken for juleulykker er høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, gjengangere.

Juleønsker

Statens vegvesen bidrar ved å tilby løpende informasjon om vei- og trafikkforhold, døgnet rundt i jule- og nyttårshelgen. Til gjengjeld har de noen ønsker å komme med til folk som skal fra A til B:

– Sjekk vær- og føremeldinger og planlegg turen! Kjør etter forholdene og hold fartsgrensen, og hold køen. Husk å bruke bilbelte. Pakk riktig og sørg for at bilen er i god teknisk stand før avreise. Hvis du skal langt og blir trøtt: Stopp og sov.