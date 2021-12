Ingen døde i trafikken

Aldri før har det vore så få dødsulukker i trafikken i Noreg som i november. I Rogaland var det ingen dødsulukker, men til no i år er seks døde i trafikken her i fylket, og det er ein meir enn til tilsvarande tid i fjor.

Guro Ranes i Statens vegvesen seier at det er spesielt viktig i vere oppmerksam i trafikken no i ei travel førjulstid.