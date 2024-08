Ingen Bergensrekord i Nord-Rogaland

Bergen har sett ny nedbørsrekord for august, alt tre-fire dagar før månaden er omme.

Men rekorden har ikkje smitta over på Haugalandet, melder Haugesunds avis.

Målestasjonane i Vindafjord, Sauda eller Karmøy viser alle resultat godt under rekordnivå.