Ingebrigtsen satte ny europarekord

Jakob Ingebrigtsen vant overlegent gull på 3000 meter under innendørs-NM i friidrett i Bærum, skriver Stavanger Aftenblad. Tiden ble 7.56,74, som er europarekord for juniorer. – Deilig å løpe under åtte blank på 3000 meter, nå har jeg brutt en ny grense, sier han til avisen.