Ingebrigtsen-saken: Alle de fornærmede er avhørt

Etterforskningen mot Gjert Ingebrigtsen pågår fremdeles, opplyser politiet i en pressemelding.

– Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sier politiinspektør Terese Braut Våge.

– Politiet har foretatt flere vitneavhør i saken. Hvilke vitner som er avhørt og hva de har forklart ønsker jeg ikke å gå inn på, sier Braut Våge.

Det er også planlagt flere vitneavhør i tiden fremover.

– I en etterforskning vil politiet alltid vurdere status for den enkelte etter hvert som etterforskningen skrider frem. Omstendigheter i denne saken, herunder at barna er født over en svært lang tidsperiode, gjør at det også er naturlig for politiet å vurdere eventuell foreldelse opp mot enkelte av de fornærmede, sier politiinspektøren.

Politiet er fortsatt i en etterforskningsfase, hvor formålet med etterforskningen er å avdekke om det foreligger straffbare forhold.

Når en person har status som mistenkt, skal etterforskningen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det som taler til fordel for ham.

Politiet understreker at etterforskning av saker som gjelder mistanke om mishandling i nære relasjoner er saker som krever grundig etterforsking og som erfaringsmessig tar tid å etterforske.