Ingebrigtsen med årets gjennombrudd

Filip Ingebrigtsen (23) vant prisen for årets gjennombrudd på Idrettsgallaen i Hamar. Prisen fikk han først og fremst for EM-gullet på 1500 meter. Ingebrigtsens foreldre tok imot prisen på vegne av friidrettstalentet. – Vi vet at Filip er minst like stolte som vi er, sier de.