Ingebrigtsen avsluttet i New York

Filip Ingebrigtsen avsluttet søndag årets friidrettssesong ved å løpe inn til tiden 3.56 under et gateløp i New York. Sandnes-gutten, som tok bronsemedaljen på 1500 meter under VM i London, plasserte seg ikke i toppen av resultatlistene søndag. Det melder NTB.