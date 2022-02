– Jeg har blitt spurt om å samarbeide et par ganger, men dette er ikke noe jeg ønsker å gjøre. Det er litt for mye arbeid, sier foodie Alexandra Huyhn (25).

Foodies besøker forskjellige spisesteder, tar bilder av maten, og publiserer det på sosiale medier.

Hva er en foodie? Ekspandér faktaboks Er en person som er veldig engasjert i mat og drikke.

Det er en person som brenner for å oppdage nye spisesteder, og dele erfaringen om mat med andre.

Mange mat-influensere kaller seg selv foodies. Det er mulig å finne dem overalt på sosiale medier.

Huyhn er foodie på TikTok og Instagram. Hun har flere videoer som har over 100.000 visninger på TikTok, og over 400 bilder på Instagram. Dette er kun en hobby, og noe hun trives med ved siden av jobben i Codan Forsikring.

Alexandra Huynh er 25 år gammel og har vært en «foodie» siden begynnelsen av 2021. Foto: Privat

Hun spiser ute omtrent tre til fire ganger i uken. Fra burgersjapper til Michelin-restauranter. Noe som gjør at hun blir populær blant annonsører.

Betaler alt selv

Mange influensere livnærer seg på å reklamere for sponsede produkter via sine kontoer i sosiale medier.

Ikke Huynh.

– Jeg ønsker å påpeke til mine følgere at alle mine anmeldelser er mine egne meninger. Jeg betaler alt selv, og det blir dyrt i lengden, sier foodien.

Hun opplyser at hun ønsker å være ærlig om opplevelsene når hun besøker restauranter. Mange av følgerne kommer fra TikTok, og fra forskjellige steder i verden. Noe som gjør at hun bruker ekstra tid på å informere om dette på plattformene sine

Troverdighet

– I seg selv kan kommersielt innhold ha et bra utbytte for leseren. Likevel tror jeg også på at det finnes influensere som kanskje ikke ville skrive i like rosende ordelag, om en restaurant ikke hadde sponset dem, sier Kjersti Skar Staarvik som er ansvarlig redaktør i magasinet Ren Mat.

Ansvarlig redaktør Kjersti Skar Staarvik synes det er greit at influensere blir sponset så lenge de er ærlige om det. Foto: Nadin Martinuzzi / Ren Mat

Staarvik har forståelse for at dette kan være influenserens levebrød. Eventuelt deres eneste måte å tjene penger på. Likevel mener hun at det finnes en liten risiko for at influenseren ikke er like kritisk etter en samarbeidsavtale.

– Hvis en influenser velger å starte sin karriere med bare sponsorer fra dag en, vil jeg tro at deres troverdighet ikke blir så høy. Det viktigste for en influenser er å ha lojale følgere som har lært å kjenne deg, og stoler på deg som en profil, sier byråleder Stian Johansen i influenser- og innholdsbyrået Kontent.

Byråleder i Kontent Stian Johansen. Foto: Kontent

Ikke tydelig merking

Både Staarvik og Johansen er enige i at det er opp til hvert enkelt influenser å bestemme hvordan de skal styre sine plattformer. Begge mener at dersom de velger å ha reklame skal det merkes tydelig, slik at alle skal kunne forstå det.

– Noen av dem som popper opp på feeden min skriver ordet reklame med den minste fonten nederst i høyre hjørne. Mange bruker også ordet «ad» i stedet for reklame fordi det er kortere eller lettere å gjemme, sier Staarvik.

Etter markedsføringsloven er dette noe alle som driver med reklame skal gjøre.

Forbrukertilsynet har oppdaget innlegg der merkingen er vanskelig å få øye på. Liten skrift, plassert ved kantene eller bak brukernavnet.

– Etter flere år med god veiledning ser vi en stor bedring i dette med reklamemerking. Mange av innleggene blir merket, men merkingen er ikke alltid tydelig nok. Det er utfordringen, sier seksjonssjef i tilsynsavdeling i Forbrukertilsynet, Nina Elise Dietzel.

Huynh mener sponsing på sosiale medier er å bevege seg i en gråsone.

– På TikTok for eksempel har du lite tid eller plass til å kunne merke det til seeren. Der er det vanskelig å vite om influenseren er sponset eller ikke, sier hun.