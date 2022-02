Industrien i Noreg brukar langt meir straum enn hushaldningane.

Berre éin av smelteomnane ved Sauda smelteverk brukar om lag like mykje straum som Haugesund by – ein by med over 45.000 innbyggjarar.

– Straum er ei dyrebar vare for oss, seier Kåre Bjarte Bjelland, strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Eramet Norway, selskapet som driv smelteverket.

Han var svært glad då regjeringa onsdag gav grønt lys for utbygginga av havvind.

Vanskeleg å sei om det er bra nok

– Fornybar energi er viktig for oss. Vår industri er tufta på det, seier Bjelland.

Han seier at fornybar energi og gode kraftvilkår er naudsynte for å utvikle industrien i Noreg. Utan dette vil investeringane falle frå og arbeidsplassar forsvinne.

Kåre Bjarte Bjelland seier norsk industri er heilt avhengig av gode kraftvilkår, og trur havvind kan bidra til nett det. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Det er det vi fryktar aller mest, seier Bjelland.

– Er det som regjeringa no legg opp til bra nok?

– Det er lovande, men det er vanskeleg å sjå før vi ser konsekvensane av dette på sikt. Det er i alle fall ei stadfesting av det dei gjekk inn i regjering på, og då vil vi jo sjølvsagt passe på at det vert slik som dei seier.

Regjeringa har sagt at dei ikkje ynskjer hybridkablar til havvindfelta – i alle fall ikkje i første omgang.

– Dette er ein god start, men utan hybridkablar er det for lite til å bygge ein ny norsk verdikjede på, seier Geir Ims.

Han er styreleiar i Windworks, eit selskap som planlegg eit enormt anlegg for produksjon av havvindmøller i Suldal, nabokommunen til Sauda.

– Våre kundar som er i leverandørindustrien er heilt avhengige av å sjå at det kjem fleire oppdrag og fleire lisensar. Og for at det skal vere realistisk må vi få i gang dette med hybridkablar.

– Skal vi produsere straum ute på havet må vi kunne sende det både til Noreg og til utlandet. Den samanhengen må ein sjå, seier Ims.

Geir Ims er styreleiar i Windworks. Foto: Magnus Stokka / NRK

Ligg langt fram i tid

I haust kan Olje- og energidepartementet lyse ut felta Sørlige Norsjø II og Utsira nord – område som skal opnast for utbygging av havvind.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa onsdag at han trur ein kan sjå dei første vindmøllene til havs i desse områda i siste halvdel av tiåret.

Men den tidsplanen har regjeringa sin føretrekte samarbeidspartnar, SV, ingen tru på.

– Ein kontrollert dødsing

Bjelland er veldig glad for at der ikkje er planlagt hybridkablar no.

– Det er veldig positivt. Vi må ha meir fornybar energi og like viktig er det at vi avgrensar eksporten. Noreg er lite og om vi drenerer for mykje, so går det ut over norske hushaldningar og norsk industri, seier han.

Opposisjonspartiet Høgre er ikkje einig med korkje industrimannen eller regjeringa.

Stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde sa onsdag til Dagbladet at det å byggje ut utan hybridkablar er eit industripolitisk mageplask for Arbeidarpartiet.

– Det var jo ein fin metafor, men eg tykkjer at det var ein kontrollert og fin dødsing, seier Bjelland.