Det ferske Industri- og næringspartiet (INP) seiler i medvind.

Men samtidig som det ligger an til å komme inn i kommunestyrer over hele landet, sliter partiet med det flere oppfatter som et maskulint image.

Partiets leder er mann. Det er kvinner i sentralstyret, men 1. og 2. nestleder er mann. Og de er langt unna en jevn kjønnsfordeling på kommune- og fylkestingsvalglistene.

Leder Owe Ingemann Waltherzøe skulle gjerne sett at det var annerledes.

– Vi er ikke veldig stolte av det, og vi har jobba ganske hardt for flere kvinner. Døra står på vidt gap, sier han.

Tror navnet virker hardt

I Rogaland er 75 prosent av listekandidatene menn.

– Vi har hatt et problem der, og vi liker det ikke. Vi har prøvd oss med sjarm og flørting, men vi må visst prøve en annen taktikk, sier fylkesleder Jan Inge Selvik i Rogaland INP.

Han har en teori om hva som kan skremme kvinnelige kandidater vekk.

– Muligens skremmer navnet litt. Det virker kanskje litt hardt. Men dette er noe vi har slitt med i hele landet.

INP er på fremmarsj, særlig på Vestlandet.

Stortingsvalget 2021 var første gang partiet stilte til valg. Da fikk de en oppslutning på 0,3 prosent.

Men siden har medlemstallet økt kraftig. Partiet har nå 100 lokallag, og snart 8000 medlemmer. Nesten 900 personer har meldt seg inn bare i år.

Til sammenligning hadde partiet Venstre rundt 7200 medlemmer ved utgangen av 2022.

Men det er stort sett menn som melder seg inn.

I Haugesund stiller 14 menn og 1 kvinne på listene, mens det i Hå på Jæren kun er menn.

Så hvor blir det av kvinnene?

Valgets store snakkis

Politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen, tror INP speiler den yrkesgruppa de henvender seg til, som er mannsdominert. I tillegg til at sakene gjerne appellerer mest til menn.

– De er opptatt av energipolitikk, distriktspolitikk, beredskap og sikkerhet, og dette er saksområder hvor menn nok er mer engasjert enn kvinner. I tillegg er det et parti som målbærer en viss klimaskepsis, og det er nok også noe hvor særlig godt voksne menn er overrepresentert, sier Aglen.

I tillegg har hun lagt merke til en litt spesiell ting på hjemmesiden til partiet:

– De henvender seg til personer med livserfaring og yrkeserfaring. Det er veldig sjelden å lese at et parti gjør det. Ofte har man jo et mål om å for eksempel rekruttere unge folk, sier hun.

– Blir det for snevert og maskulint?

– Noen vil nok si det, men så kan det være at det er nettopp den spisse profilen som gjør at de skiller seg ut. Jeg opplever i hvert fall at av de mindre partiene er INP den store snakkisen så langt i denne valgkampen, sier hun.

Noen få kvinner

Leder Waltherzøe er fornøyd med at de har kvinnelige listetopper i befolkningstette områder som Oslo, Viken, Vestfold og Telemark, Bergen, Trondheim og Nordland.

Og det finnes noen få kvinner i partiet.

Elisabeth Thomassen (36) er listetopp for partiet i Klepp på Jæren.

– Jeg har alltid hatt lyst til å engasjere meg politisk, sier Thomassen. Og da hun leste programmet kjente hun at det klaffet for henne.

Elisabeth Thomassen håper flere kvinner vil engasjere seg i INP. Foto: Privat

Nå håper hun å få med flere kvinner.

– Jeg mistenker at de tenker at det er skummelt. Du vet at du kommer til å havne i rampelyset også er det et nytt parti. Og hvis du ikke har erfaring fra politikken er det i alle fall litt skummelt, sier hun.

Men at partinavnet kan oppleves som maskulint, har hun ikke tenkt på.

– Hvis du leser partiprogrammet er det ikke maskulint. Det politikken som er viktig, ikke navnet, sier hun.

Ikke et «manneparti»

Jan Inge Selvik håper ikke folk tenker at INP er et manneparti.

– For Guds skyld ikke! Jeg håper at de leser programmet, sier han og trekker fram helsepolitikken som en mykere sak.

– Den er veldig bra, synes jeg. Og så finnes det jo jenter som er ingeniører og siviløkonomer. Det er plass til de også i dette partiet, sier Selvik.