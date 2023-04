Ikkje synlege flammar

Brannvesenet melder at dei ikkje ser synlege flammar, etter at dei har kome fram til eit hus i Buevegen på Varhaug. Det kom melding om røykutvikling ved huset rett før klokka 07, måndag morgon. Brann, politi og ambulanse har rykka ut. Etter nærare undersøkingar konkluderer brannvesenet med at det ikkje var brann, men dårleg trekk i pipa.