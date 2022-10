Ikkje sjukdom hos høns i Randaberg

Det er ikkje funne Newcastle-sjuke hos høns som er testa i Randaberg, ifølgje Mattilsynet.

– Vi er letta over resultatet. Ei ny påvising ville betydd at ein allereie krevjande situasjon for fjørfenæringa på Jæren blei verre, seier regiondirektør i Mattilsynet, Lise Petterson.

Sist helg blei ein besetning på 7500 høns slakta etter at sjukdommen blei påvist hos høns i Klepp.