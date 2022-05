Ikkje pengar til kollektivtrasé til nye SUS

Det er ikkje pengar til kollektivtrasé til det nye sjukehuset på Ullandhaug i Stavanger i regjeringa sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Vi må sørge for at traseen kjem uansett, og det skal vi greie her lokalt, seier fylkesordførar Marianne Chesak (Ap).

Det betyr truleg at pengane må forskotterast frå bominntektene på Nord-Jæren. Nye Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal stå ferdig i 2024, og bussvegen må stå ferdig til opninga.