Ikkje lengre mistenkeleg dødsfall

Politiet i Karmøy trur likevel ikkje at det låg noko straffbart bak dødsfallet sør for Kopervik, den 23. april. Nå tyder etterforskinga på at det skjedde ved eit uhell, seier avsnittsleiar Morten Areklett til Haugesunds avis.