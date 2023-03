Ikkje alle kommunalt tilsette som må kaste TikTok

Haugesund kommune kan ikkje pålegge for eksempel lærarar, som ikkje har tenestetelefon å avinstallere TikTok. Det slår Haugesund kommune sjølv fast, etter at dei først gav beskjed om at alle telefonar som er kopla opp mot ein kommunal e-postkonto, slik som e-post eller Teams, må avinstallera TikTok. Men då Haugesunds avis tok kontakt med Jo Inge Hagland, direktør for administrasjon og service i Haugesund kommune, så vedgår han at dette berre gjeld for tenestetelefonar.