Ikke spredningsfare

Det brenner fortsatt i bilen i parkeringsanlegget i Valberget i Stavanger sentrum, men det er ikke fare for at brannen skal spre seg, opplyser vaktleder Tor Magne Auestad i brannvesenet. Sprinkleranlegget over bilen er utløst, og brannvesenet har røykdykkere inne som er i gang med å slukke bilbrannen,