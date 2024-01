Ikke prøv å «redde» svanene på Breiavatnet

Flere tror at svanene er frosset fast på Breiavatnet nå i kulda, men naturforvalter Vegard Ankarstrand forsikrer om at de hvite skapningene har det bra. Han advarer folk mot å gå ut på den usikre isen for å «redde» svanene.

– Svaner, ender og andre fugler går i sparemodus når det er så kaldt som nå. De kan ligge helt stille i mange timer, for å spare energi. Fuglene blir stressa og må bruke energi på å flykte hvis folk prøver å «redde» dem. Ikke gjør det, oppfordrer naturforvalteren på kommunens Facebook-side.