Ikke personskade etter utforkjøring

Ca. 18:30 kjørte en bil av veien på Dale i Sandnes. Det ble meldt om slåssing og mulig våpenliknende gjenstand på ulykkesstedet, og både brannvesen, bevæpnet politi og ambulanse rykket ut.

Politiet forteller at de ikke har verifisert at det har vært våpen framme, og at de ikke har opplysninger om at det oppstod et slagsmål.

Det var en person i bilen. Det er ikke meldt om personskade, men vedkommende får tilsyn av helsevesenet. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.