Ikke påbud om å bruke hjelm

Det blir ikke innført påbud om å bruke hjelm ved skitrekkene, verken i Røldal, Sauda eller Sirdal, får NRK opplyst ved skitrekkene. Flere andre skitrekk har vurdert et hjelmpåbud, eller har innført et slikt påbud for å redusere risikoen for alvorlige hodeskader. Daglig leder Lars Reidar Fosstveit ved Sauda skisenter sier folk er flinke til å bruke hjelm og annet beskyttelsesutstyr.