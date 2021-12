Ikke mer fugleinfluensa

Det er ikke påvist nye tilfeller av fugleinfluensa på Jæren i det siste etter at det for tre uker siden ble funnet fugleinfluensa på to gårder med verpehøns i Klepp.

Mattilsynet har startet opp med tilsyn på gårdene som ligger innenfor sikkerhetssonen på 3 kilometer og observasjonssonen på 10 kilometer.

Dersom nye tilfeller ikke dukker opp, vil akuttfasen være over julaften.