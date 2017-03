Ikke melding om personskade

Operativ leder ved Sør-Vest politidistrikt, Frank Roland, sier at de ikke har fått melding om personskade etter uhellet i Hillevågstunnelen. Ambulanse har vært på stedet og det skal være to barn og tre voksne involvert. – Trafikken har begynt og normalisere seg, men vi råder folk til å styre unna tunnelen inntil videre. To biler skal taues og det kan ta litt tid, sier Roland.