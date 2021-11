Ikke livstruende skadd

Mannen (48) og kvinnen (34) som ble kjørt til Stavanger universitetssjukehus etter en voldshendelse på Bryne lørdag ettermiddag, skal ikke være livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Jøran Solheim i Sør-Vest politidistrikt.

De to som ble pågrepet i en væpnet politiaksjon, en mann og en kvinne i 20 årene, er tatt inn til avhør, og politiet vet ikke noe ennå om foranledningen til at de to brukte slagvåpen mot de fornærmede.

Alle fire som er involvert i voldshendelsen kjenner hverandre fra før, og dette er også personer som politiet kjenner til fra før.