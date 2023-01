Ikke lenger tvunget psykisk helsevern

Mannen som i 2014 ble dømt etter et drapsforsøk på Bedriftshotellet i Sandnes i 2014, er ikke lenger under tvunget psykisk helsevern. Det har et flertall i Gulating lagmannsrett avgjort. Aktoratet ønsket fortsatt tvunget psykisk helsevern, men forsvaret nådde fram med sine argumenter om at han ikke lenger utgjør en fare for samfunnet.