Ikke helikoptertrafikk før klokken 10, fredag

All helikoptertrafikk til og fra Nordsjøen er innstilt til klokken 10 i formiddag. Innstillingen skyldes at et mye brukt helikopter i Nordsjøtrafikken, Sikorsky S-92, havarerte onsdag kveld, under et øvelsesoppdrag. Det blir også utsettelser i dag, selv om helikoptertrafikken starter opp klokken 10. På heliport.no, går det frem at flere av avgangene som skulle gått i formiddag, har fått nye avgangstider ut over ettermiddagen.