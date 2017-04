Ikke endret beredskap i Rogaland

Politiets beredskap i Sør-Vest politidistrikt forblir uendret, etter at en 17 år gammel russisk statsborger ble siktet for ulovlig befatning med eksplosivt materiale i helgen. Det skriver Aftenbladet. PST har oppjustert trusselnivået i Norge for en to måneders periode til «sannsynlig».