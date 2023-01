Ikke ekstra brannberedskap

Rogaland brann og redning har ikke ekstra beredskap etter at det den siste tiden har vært mange branner. Vi er bekymret og er litt mer oppmerksomme, sier varabrannsjef Ståle Fjellberg. I helgen brant det i to barnehager i Klepp, og det har vært brann i flere biler. Natt til mandag var det også et branntilløp ved Ullandhaug skole i Stavanger.