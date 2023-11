Idrettsstyret i Vats manglar 5.5 millionar til nybygg

Det lokale idrettsstyret i Vats, som er ansvarlege for gjenoppbygging av Vindafjordhallen, manglar ennå 5.5 millionar kroner for å få fullfinansiert prosjektet, skriv Haugesunds avis.

Men nå startar snart bygginga av hallen som brann ned i 2019, og om mindre enn to år skal den gjenoppstå med symjehall og idrettshall.

Totalkostnaden er om lag 200 millionar kroner.