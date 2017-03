Idrettsgallaen hyller talenter, bragder og pallplasseringer innen norsk idrett. Festkvelden har blitt arrangert på Hamar i flere år, men i 2019 blir Stavanger og DNB Arena vertskap.

– Jeg er kjempestolt over at vi har klart å få dette til. Jeg synes det er fantastisk, sier Rune Røksund, leder i Rogaland idrettskrets (RIK).

– Vil fylle arenaen

Rune Røksund og resten av Rogaland idrettskrets har sammen med Region Stavanger, fylkeskommunen og Stavanger kommune jobbet for å få Idrettsgallaen til Stavanger. I 2019 skjer det. Foto: Anders Fehn / NRK

Idrettskretsen har sammen med Region Stavanger, fylkeskommunen og Stavanger kommune jobbet for å få Idrettsgallaen til Stavanger.

Festen blir i DNB Arena den første lørdagen i 2019, og blir også en inngang til feiringen av 100-årsjubileet til RIK. Det er plass til 3.500 tilskuere, og Røksund regner med at det blir fullt.

– Det er nesten så jeg tror vi burde ha enda flere plasser, sier han.

Idrettsgallaen Ekspandér faktaboks En seremoni for å hedre de største idrettsnavnene i Norge.

Et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, Norsk Tipping, NRK og Norges Fotballforbund.

Har blitt arrangert hvert år siden 2002, i Hamar, Oslo og Lillehammer.

Deles ut i følgende kategorier: Årets navn, Årets trener, Årets kvinnelige utøver, Årets mannlige utøver, Årets ildsjel, Årets forbilde, Årets mannlige funksjonshemmede utøver, Årets kvinnelige funksjonshemmede utøver, Årets lag, Årets gjennombrudd, Utøvernes pris og Idrettsgallaens hederspris.

Kilde: Wikipedia

Tror lokale helter vil prege gallaen

En hyllest av norsk idrett vil nødvendigvis bety mange utøvere innen vintersport. Tradisjonelt har Idrettsgallaen blitt arrangert i vinteridrettens høyborger, men Røksund er ikke redd for at rammen skal bli noe dårligere når festen flyttes til Rogaland.

– Husk også at Rogaland har ishockey, samt et offensivt miljø innen ski og skiskyting. Vi har våre helter og de vil sette sitt preg på arrangementet på sin måte, sier han.

Stavanger har også tidligere vært vertsby for store arrangementer, blant annet Spellemannprisen. Men etter tre år ble utdelingen flyttet tilbake til Oslo, med begrunnelse i at det ble for kostbart å flytte en nærmest samlet norsk musikkbransje til Vestlandet for én kveld.

Røksund tror ikke det samme vil skje med Idrettsgallaen.

– Alle i norsk idrett er vant med å forflytte seg for arrangementer og møter, så det vil ikke bli noe problem, sier han.