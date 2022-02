– Jeg har siktet meg inn på enten psykologi eller medisin. Der er opptakskravene ganske høye, så konkurransen blir utrolig høy, sier Sana Jahangir (18).

Jahangir går International Baccalaureate (IB) ved St. Olavs videregående skole i Stavanger.

Fredag kom beskjeden om at alle eksamener på videregående blir avlyst. Men Jahangir og de andre som går IB-linjen får ikke fritak fra sine eksamener.

For elevene på IB-linjen som NRK har snakket med oppleves situasjonen som urettferdig.

Ikke fordi at de må ta eksamen. Men fordi snittkarakteren til elevene til dem som slipper har vist seg å bli rekordhøye.

Og det er disse elevene de skal konkurrere med om plasser på høyere utdanning.

Frykter medisinstudiet ryker

– Det føles urettferdig at de andre har klart å få så høye karakterer uten å ha hatt eksamen, mens vi har hatt eksamen og må konkurrere med de karakterene.

Sana Jahangir går på IB-linjen ved St. Olavs videregående skole. Og må nå konkurrere mot elever som ikke har hatt eksamen. Foto: Hanne Høyland / NRK

Eirin Dunsæd (18) går i samme klasse som Jahangir og har også siktet seg inn på medisinstudiet.

Nå frykter hun at det kan ryke og at hun må ta opp fag for å stå på lik linje med de som ikke har hatt eksamen.

– Men så vet jeg at snittet for å komme inn på medisin i Norge er såpass høyt at hvis du ikke kommer inn med førstegangsvitnemål, vil man trenge både alderspoeng og studiepoeng fra andre ting for å nå så høyt opp, sier Dunsæd.

Eirin Dunsæd frykter at hun må ta opp fag hvis konkurransen på medisinstudiet blir for stor. Foto: Hanne Høyland / NRK

Får støtte fra rektor

Rektor ved St. Olav videregående skule, Karl Roar Vigmostad, forstår IB-elevene sine bekymringer veldig godt.

Karl Roar Vigmostad, rektor ved St. Olavs videregående skole, forstår elevenes bekymring. Foto: St. Olav vidaregåande skule

– Dette er en reel situasjon for dem. For de studiespesialiserende elevene i de tre siste kullene har fått bedre vitnemål enn tidligere kull, men det vil nødvendigvis ikke gjelde for IB-elevene. Dermed vil de oppleve en tøffere konkurranse enn vanlig, sier Vigmostad.

Samtidig har elevene hatt de samme forholdene med mye hjemmeundervisning. Han mener derfor noe må gjøres.

– Universitet og høyskoler bør se på opptaket med nye øyne i lys av dette, men det er det per nå ingen signal om at de kommer til å gjøre, sier rektoren.

Han presiserer at dette gjelder for elevene som har tenkt å søke seg inn på norske universitet og høyskoler.

Ønsker to forskjellige «adgangskoder»

– Problemet ligger i at vi må konkurrere mot elever med rekordhøye snitt, som ikke har eksamen fra verken Vg1, Vg2 eller Vg3, sier Dunsæd.

Nå må Jahangir og Dunsæd jobbe enda hardere for å stå på lik linje med andre som søker høyere utdanning. Foto: Hanne Høyland / NRK

Både Dunsæd og Jahangir er veldig glad på de andre elevenes vegne, og har selv heller ikke veldig lyst til å droppe eksamen.

– Den beste løsningen burde jo være om det var to ulike «adgangskoder» på studiene. Én for elevene som har hatt eksamen, og én for de som har sluppet, sier Jahangir.

– Kommer ikke til å gjøre endringer

Kunnskapsdepartementet sier de ikke har kontroll over skolesystemet til IB-studentene.

Kristina Torbergsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet. Foto: Ilja C. Hendel / Kunnskapsdepartementet

– All IB-opplæring følger skolesystemet til IB internasjonalt. Hva som skjer med eksamen for disse elevene avgjøres altså ikke av regjeringen, sier Kristina Torbergsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Torbergsen sier at å avlyse eksamen ikke var en lett avgjørelse å ta, men de tror det var den riktige.

Det er heller ingen planer om å tilrettelegge opptaket for elever som har eksamen.

– Vi kommer ikke til å gjøre endringer i høstens opptak til høyere utdanning.