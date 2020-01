– Det er ganske mykje meir enn varselet vi fekk måndag, seier Torstein Nilsen, beredskapssjef i Stavanger kommune.

I Vågen må han førebu seg på ein mogleg rekord. Natt til onsdag kjem sjøen til å stå mellom 34 og 54 centimeter over kaikanten, som er låg akkurat i sentrum av byen.

Det kan i så tilfelle slå rekorden i Stavanger, som er frå 1994. Då stod sjøen 30 centimeter over kaikanten.

To toppar

Måndag var faregraden oransje, men tysdag føremiddag auka Meteorologisk institutt varselet til raudt for Agder, Rogaland og Sunnhordland.

Varselet er raudt i Agder, Rogaland og Sunnhordland, oransje på Aust- og Vestlandet og gult i Trøndelag. Grafikk: Meteorologisk institutt

– Det er den høgaste varslinga vår, og det vil føre til at mange stader står under vatn. Det er fare for øydeleggingar på bygningar og infrastruktur i strandsona, seier statsmeteorolog Mette Skjerdal.

Ifølgje Skjerdal kjem sjøen til å nå sitt toppunkt i Stavanger rundt klokka 02 natt til onsdag, medan toppen kjem litt seinare dei andre stadene.

I 1994 opplevde folk i Stavanger den høgaste sjøen som nokon gong er registrert.

Langs heile kysten, frå Østfold til Møre og Romsdal, er det venta langt høgare sjø enn vanleg det neste døgnet. Det kjem ein topp rundt midnatt, og så ein ny topp onsdag ettermiddag.

Austlandet og Agder får ikkje denne siste ettermiddagstoppen.

Sandsekkar og «sjøpølser»

I Møre og Romsdal kjem det heile litt utpå onsdagen. Her er toppen venta mellom klokka 12 og 16. I Trøndelag er farevarselet «berre» gult, ikkje oransje og raudt som elles i landet.

Dette tyder gult, oransje og raudt Foto: Yr/skjermdump Ekspandér faktaboks Gult: Blir brukt om ein moderat farleg situasjon, som kan forårsake skader lokalt.

Oransje: Ein alvorleg situasjon som sjeldan oppstår. Truleg må du førebu deg, og vêret kan føre til alvorlege skader.

Raudt: Situasjonen er ekstrem. Dette farenivået dukkar særs sjeldan opp i varsla, og kan føre til store skader. Kjelde: Yr.no

I Vågen i Stavanger er kaikanten lågare enn mange andre stader. Difor skal beredskapssjef Nilsen og dei han jobbar med varsle råka eigarar og næringsdrivande, sperre gater og legge ut sandsekkar og «sjøpølser».

– Dette får store konsekvensar for både trafikk og ferdsel i Vågen frå tysdag kveld og utover natta. Vi gjer alle førebuingar vi trur det kan bli bruk for, og litt til, seier han.

Lågtrykk, fullmåne og vind

Statsmeteorolog Magnus Haukland forklarer kvifor vatnet stig så mykje akkurat nå.

– Det er eit lågtrykk som kjem inn i natt. Når trykket minkar, så stig sjøen. I tillegg har vi nettopp hatt fullmåne, og får vind rett mot land. Desse faktorane gjer at sjøen blir veldig høg, seier Haukland.

Ifølgje meteorologen er det ikkje så ofte at alle desse tre tilhøva kjem samstundes.