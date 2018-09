I Sauda kan du gå på bussen rett utenfor din egen dør: – Dette er fremtiden

– Alle er veldig glad for denne ordningen, nettopp fordi man kan kjøres fra dør til dør, sier Tide-bussjåfør Mohammed Nadeem for «Hent-Meg-bussen» i Sauda.

Bussen tar opp mot 18 passasjerer. Målet i Sauda er at ingen skal måtte vente lenger enn et kvarter etter ønsket hentetidspunkt.

Snittet på ventetiden er nå nede på noen få minutter.

FORNØYDE: Bussordningen har slått godt an.

Prøveprosjekt

Det er gründer Kristoffer Vik Hansen fra Randaberg som står bak «Hent-Meg-bussen». Bussen henter passasjerene der de er ved hjelp av avanserte algoritmer.

Bussen går på biodiesel, og kom til bygda som et prøveprosjekt. Den har rullet rundt i bysonen i Sauda siden juni, og skal fortsette i flere måneder til.

Få tok buss

Kolumbus har nytt godt av det nye busstilbudet, for tidligere var det få passasjerer som benyttet seg av de vanlige rutebussene:

– Det var én og en halv reisende i gjennomsnitt per rute. Det er veldig lite, og det kostet mye å ha de normale rutebussene i drift, sier direktør Odd Harald Aksland for Kolumbus.

– DETTE ER FREMTIDEN: Sier Odd Harald Aksland, direktør for Kolumbus, om «Hent-Meg-bussen». Foto: Elisabeth Tønnesen

Nå er rutebussene byttet ut med «Hent-Meg-bussen».

– Konseptet er jo ikke nytt i seg selv, men det som er nytt er at bussen planlegger i sanntid. Det vil si at når passasjerene melder inn behovet sitt, så planlegges ruten der og da, sier Aksland.

Større konkurranse

Jarle Kvaløy, daglig leder for Sauda-drosjene, merket at konkurransen tilspisset seg da bussen ankom bygda.

– Det er klart vi merket det, ja. Bussen er billigere, og tilbyr dør til dør henting. Forskjellen er at vi er tilgjengelige døgnet rundt. Så vi må bare sørge for at vi tilbyr bedre og annerledes service enn «Hent Meg». Vi bærer for eksempel handlevarene inn for kundene våre, sier Kvaløy.

Han legger til at drosjeselskapet har samme omsetning nå som før bussen kom.

– Buss har det jo alltid vært. Vi har fortsatt mange faste kunder, som vi ikke har mistet, sier Kvaløy.

Ser lyst på fremtiden

Aksland tror busser som «Hent-Meg-bussen» er fremtiden.

– Nå som vi ser hvor vellykket det har vært i Sauda, kommer vi til å vurdere å sette ut flere busser i andre kommuner. Sauda var en ideell prøveplass, og det har gått over all forventning, sier han.

Om bussen skal gjøres førerløs, som den på Forus, gjenstår fortsatt å se.

FØRERLØS BUSS PÅ FORUS: «Hent-Meg-bussen» blir ikke førerløs med det første, ifølge Kolumbus. Foto: Odd Rune Kylingstad / NRK

– Jeg tror en førerløs «Hent-Meg-buss» vil fungere bedre i våtmarksområder, enn i Sauda der det er mye snø. Vi får se hvordan det utvikler seg, men per nå planlegger vi ikke å gjøre denne typen buss førerløs eller elektrisk, sier Aksland.