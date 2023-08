Viss du køyrer Tanke Svilands gate mot Stavanger sentrum, så vil du passere næringsbygg, bustader og etter kvart ein bensinstasjon.

Men så plutseleg er det slutt.

For over eit nettinggjerde vil det openberre seg: Eit enormt gapande hol.

– Det er eit symbol, nei, monument, over korleis vi har latt utbyggjarar herje på her i byen, seier Mimr Kristjansson i Raudt, idet han skal halde ein appell framfor byggjegropa.

Mimir Kristjansson i Raudt klatrar opp av holet ved Tanke Svilands gate i Stavanger. Listetoar og -trear i Stavanger, Siri Borge og Snorre Log-Skage, følgjer med. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Holet vart grave ut i 2014 og skulle fyllast av eit stort hotell og konferansesenter. Men så kom oljekrisa, og marknaden for det tørka opp.

Deretter blei det nokre år med krangling mellom utbyggjar og entreprenør og rettssaker om kontraktsbrot og tapt millionforteneste. På toppen byrja lokalpolitikarane å bli utolmodige og kravde etter kvart handling frå utbyggjar. Dei trua også med tvangsmulkt.

Men ingenting skjedde.

Tvangsmulkt

Og så, i mai 2022, hadde politikarane fått nok. På grunn av holet er det verken fortau eller sykkelfelt der. Tvangsmulkta politikarane hadde trua med, byrja å springe.

Men framleis: Ingenting skjedde med holet.

Og i april kom det førebelse svaret frå politikarane: Fleirtalet gjekk inn for å stanse tvangsmulkta og betale tilbake 340.000 kroner til utbyggjarane.

– Det er å snu heile greia på hovudet. Dei må betale mulkt til dei har rydda opp. Det som eigentleg skjer no, er at presset blir på politikarane. At dei må skunde seg veldig for å få gjort noko. Men eigentleg er det utbyggjaren som bør skunde seg veldig for å levere eit prosjekt som det er politisk fleirtal for. Eller dei må lage ei mellombels løysing, seier Kristjansson.

Stortingspolitikar Mimir Kristjansson i Raudt heldt appell framfor holet i Stavanger laurdag. Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

Det var fleirtalet i utval for by- og samfunnsutvikling som stansa mulkta fordi dei meiner ballen no ligg hos politikarane.

Fleirtalet bestod av Høgre, Frp, Venstre, Folkets Parti og ein uavhengig.

Raudt, MDG og Ap ville at mulkta skulle halde fram med å springe, men vann altså ikkje fram.

Utbyggjarselskapet Greve Wedel AS har levert inn ein reguleringsplan som no er til behandling i kommunen.

– Den prosessen har drege ut, og det har komme innvendingar frå fylkeskommunen. Det er jo ikkje utbyggjar sitt ansvar at saksbehandlinga tar ekstra lang tid, seier utvalsleiar Frode Myrhol frå Folkets Parti.

– Fryktar politikarane vil godta alt

Eigarane av hòlet, selskapa Aton AS og Base Gruppen AS, står bak Greve Wedel AS. Visjonen deira for holet, som Aftenbladet har omtalt, omfattar mellom anna 80 bustader, eit hotell med 100 rom og 5000 kvadratmeter med næring på toppen av det.

Sidan mulkta er fjerna, meiner Mimir Kristjansson at alt pressa no ligg hos politikarane.

– Eg er redd for at fleire parti vil gå med på at det blir bygd nesten kva som helst her, altså større og høgare bygg enn vi ville akseptert elles, berre for at det skal skje noko, seier Kristjansson.

Frode Myrhol er heller ikkje begeistra for holet, men han er klar på at det er politikarane som styrer.

Frode Myrhol frå Folkets parti på formannskapsmøte i Stavanger. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ifølgje Myrhol kunne det siste forslaget til ​​​utbyggjarane sånn i utgangspunktet ha blitt godkjent, men politikarane har ønskt endringar. Til dømes har dei bede om at eit eldre bygg på tomta skal bevarast, sjølv om det i utgangspunktet ikkje var verna.

– Holet er ei skam, men det betyr ikkje at det er utbyggjarane som styrer. Dette er eit prosjekt der politikarane har pålagt utbyggjar å gjennomføre ein god del endringar. Det er politikarane som har lagt føringane, seier han.

Bøter kan bli aktuelt

Myrhol minner om ein klausul i vedtaket. Den seier at dagbøter igjen kan bli aktuelt dersom utbyggjarane bruker for lang tid etter at reguleringsplanen er godkjend.

Men det trur han ikkje blir nødvendig.

– Base er eit selskap som leverer på dei prosjekta dei er involvert i. Så eg tenkjer at så sant reguleringsforslaget blir godkjent, kjem det til å skje ting veldig raskt der, seier Myrhol.

Saka skal opp i utvalet for by- og samfunnsutvikling i slutten av oktober.

Informasjonsansvarleg Lars Petter Einarsson i Base Gruppen seier til NRK at utbyggjarane ikkje har nokon kommentar til utspela frå Mimir Kristjansson.

– Ikkje utover at vi til kvar tid tek omsyn til dei politiske vedtaka som blir gjorde. No ventar vi som alle andre på at kommunen skal leggje ut reguleringsplanen til andregongsbehandling, slik at vi kan komme i gang med utbygginga så fort som mogleg, seier Einarsson.