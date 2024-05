I kveld spring Henrik Ingebrigtsen for EM-billett

I 21-tida i kveld skal Henrik Ingebrigtsen prøve å kvalifisere seg til 5.000 meter øvinga i EM i Roma i juni.

Ingebrigtsen spring eit løp i Stockholm. Han må under 13.20 for å kvalifisere seg, men det er så mange andre norske friidrettsutøvarar som alt har klart kvalifiseringsgrensa, at han må godt under den tida, for å vera blant dei fire norske som får springa i EM.

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er alt tatt ut.