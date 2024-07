I dag får du betalt for å bruke straum

I dag har me den nest lågaste straumprisen nokosinne, og den lågaste hittil i år.

Frå klokka 10 var straumen gratis, og:

– Du får betalt for å bruke straum mellom klokka to og tre i dag, seier kommunikasjonssjef i Lyse, Atle Simonsen.

Då vil prisen vere minus 72,76 øre.

Atle Simonsen fortel det ikkje blir store summar av gratistimane, men ladar du elbilen for fullt den timen kan du tene 5-10kr. Foto: Odin Omland / NRK

Dei låge prisane gjeld i heile NO1 og NO2-området. Det vil si heile Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold, Innlandet, og deler av Hordaland.

– Så det gjeld eigentleg heile Sørvest-Noreg og Austlandet den timen, seier Simonsen.

Straumkart Grafikk: Statnett

Resten av landet har også låge straumprisar i dag, men på eit meir normalt nivå.

Betalt forbruk

Simonsen forklarar at på denne eine timen er det 70 øre i minusprisar, og nettleige og avgifter er på ca. 50 øre.

– Så det betyr at du får 20 øre per kilowatt i betaling for å bruke straum. I dag tener du faktisk pengar på å bruke, seier han.

Det blir kanskje ikkje veldig mykje, men gunstig for forbrukaren er det likevel.

– Det er ganske uvanleg at det er ein time der du får så godt betalt for å faktisk bruke straum. Det er ganske sjeldan, seier Alf-Henning Drage som driv ein eigen nettstad der han samlar inn info og informerer folk om straumprisar.

Den har berre vore lågare ein gong før: 16. juli i fjor.

Nederland og Tyskland produserer for mykje straum via sol og vind. Det påverkar Noreg. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Grunnen til dei rekordlåge straumprisane er eit overskot av straum. Simonsen i Lyse fortel det er overflod av vindkraft og solkraft frå Nederland og Tyskland, og fordi Noreg er knytt opp mot desse landa med utanlandskablar så påverkar det oss.

Sommarferie og helg gjer også sitt, då forbruket er lågt.

Dette kan det bli meir av i framtida.

Spare straum til vinteren

– Det kjem til å bli meir av dette, så denne type situasjonar kan skje igjen, seier Simonsen.

Han fortel at det betyr at me kan spare på vasskrafta til vinteren fordi me slepp å bruke vår eigen vasskraft på dagar som denne.

Vasskraft kan skrus av i motsetning til sol-og vindkraft. Foto: Kristian Skårdalsmo

– For to år sidan var det heilt ukjend med negative priser, seier Simonsen.

Men sjølv om det er positivt for forbrukaren i dag fortel han at det er det ikkje eit godt teikn for systemet å produsere for mykje straum.

Lad opp bilen

Sjølv om det ikkje vil bli millionsummar av den eine timen i dag kan du likevel spare nokre kroner:

– Dersom du ladar elbilen i dag i dei fem billigaste timane, i staden for dei fem dyraste, så vil du spare ca. 50 kroner. Så det er ikkje kjempe mykje på ein dag, men det er jo pengar, seier Drage.

I dag er det berre å sette elbilen til lading. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Å sette på ein vask og to i løpet av dagen kan også vere gunstig, men elles fortel Simonsen i Lyse at det stort sett er å bruke straum som vanleg, men:

– Det vil vere ein god dag å lade elbilen på om du har det, avsluttar han.