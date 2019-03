Hytteinnbrudd i Sandnes

Noen har brutt seg inn i tre hytter på Bersagel i Sandnes ved å knuset ruter. Politiet rykket ut etter at alarmen ble utløst rett før midnatt i en av hyttene, og oppdaget at også to andre hytter hadde hatt innbrudd. Det er ukjent hva som er stjålet.