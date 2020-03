Hytteforbud får ekspert-kritikk

– Det norske hytteforbudet er bare tull, sier en av Europas fremste smitteeksperter og rådgiver for Verdens helseorganisasjon (WHO) i korona-spørsmål. Svenske Johan Giesecke sier det er viktig at myndighetene innfører tiltak som folk forstår.