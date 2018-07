Hydro satser på vindkraft

Hydro kjøper seg inn i vindkraftselskapet Njordr for å bli en stor aktør innen utbygging av vindkraft, skriver DN. Selskapet har satt seg som mål å tilrettelegge for utbygging av vindkraftprosjekter for 80 milliarder kroner de neste 20 til 30 årene.