Hydro saksøker kommune

Hydro Karmøy har saksøkt Karmøy kommune på grunn av eiendomsskatt, og partenes møtes i Haugaland tingrett mandag, skriver Haugesunds Avis. Kommunen krevde 4,3 millioner kroner for de to årene teknologipiloten ble bygd, som er for mye mener Hydro.