Hydro-overskudd på Karmøy

Hydro Husnes på Karmøy fikk et overskudd på 60 millioner kroner for 2016. Den positive trenden har fortsatt inn i 2017, sier fabrikksjef ved Hydro Husnes, Per Øyvind Sævartveit. Nye rutiner på verket har bidratt til høyere og mer stabil produksjonstakt.