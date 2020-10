Onsdag ble det kjent at Hydro og Lyse slår sammen deler av vannkraftproduksjonen sin. Det nye selskapet skal hete Lyse Kraft.

– Tilgang til kraft, og nå mer fornybar kraft er kanskje den viktigste byggesteinen for aluminiumsvirksomhet. Når vi investerer i de store anleggene har vi et 50-årsperspektiv, sier konsernsjef Hilde Aasheim i Hydro til NRK.

– Vi har løst hjemfall-problematikken og sikret fornybar produksjon. Usikkerheten etter 2022 er fjernet, sier hun, og sier det er en stor dag for Hydro.

Lyse Kraft blir Norges tredje største kraftselskap med en produksjon på 9,5 TwH.

– En stor dag for oss

– Vi ser store muligheter i å lage et mer robust vannkraftselskap når vi slår sammen Lyse sine anlegg i Rogaland og Agder og Røldal- Suldal kraftanlegg, som Hydro eier, sier konsernsjef i Lyse Eimund Nygaard.

Kraftverkene som blir fusjonerte, ligger på Sør-Vestlandet, og Hydros Røldal Suldal Kraft-anlegg (RSK) inngår sammen med det meste av Lyses kraftportefølje, skriver Norsk Hydro i ei børsmelding.

Nesflaten kraftstasjon inngår i det nye kraftselskapet Lyse Kraft. Foto: Anders Vindegg / Hydro

– Dette er en gledesdag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig siden han verner verdiene som RSK-anleggene representerer for Hydro og bidrar til forutsigbare vilkår for videre industriutvikling i Norge, sier konsernsjef Hilde Merete Aasheim i Hydro.

Blir tredje størst i Norge

Hydro skal eie 25,6 prosent og Lyse skal eie 74,4 prosent av aksjene i selskapet. 34 ansatte overføres fra Lyse Produksjon til Hydro Energi som følge av at Hydro blir operatør.

Avtalen innebærer at RSK-anleggene ikke faller tilbake til staten i 2022, og at kraft fra det nye Lyse Kraft DÅ fremdeles kan brukes til Hydros aluminiumsproduksjon i Norge.

Det er ventet at avtalen vil føre til besparelser med nåverdi opp mot 500 millioner kroner i Lyse.

– Dette vil sikre strøm til kraftkrevende industri for evig tid, sier Nygaard til NRK.

– Dette er særlig viktig for aluminiumsverket på Karmøy som er sikret tilgang på fornybar energi.

Hydro legger frem resultater for tredje kvartal på fredag.