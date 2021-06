Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kommunene i Rogaland melder om hele 58 nye smittetilfeller onsdag. I landet er det registrert 221 nye tilfeller. Det betyr at mer enn 25 prosent av alle nye tilfeller av koronaviruset skjer i Rogaland.

Til sammenligning hadde Oslo 52 nye smittetilfeller siste døgn. Smittetilfellene i Stavanger kan knyttes til skoleavslutninger, utelivet, private fester og små og store arrangementer.

– Nå er det smitte i byen vår. Den dukker opp flere steder. Så nå må vi være oppmerksomme. Folk som tester positivt nå, har vært på utesteder, på private fester og arrangementer av alle slag, sier smittevernoverlege i Stavanger Ruth Midtgarden.

Smittevernoverlege i Stavanger, Ruth Midtgarden mener det nok er mange som nå går rundt og smitter andre uten å vite det. Foto: Jo Fridstrøm / NRK

– Mange går rundt og smitter

Smitten i Stavanger nå har fremdeles sitt utspring fra utestedene i Vågen, som i forrige uke gjorde at kommunene på Nord-Jæren delvis videreførte strengere tiltak enn resten av landet.

– Nå snakker vi om videresmitte eller sekundærsmitte. Det er mange som er smittet, som vi ikke vet om. De går nok rundt og smitter forskjellige steder, sier Midtgarden.

Hun mener dette er et tegn på at folk i Rogaland tar seg sosiale friheter som de ikke er helt klar for enda.

– Nå er vi bekymret. Jeg forstår at folk er leie av smitten, men vi ser at dette får en konsekvens, dessverre, sier hun.

Det positive er at ingen av smittetilfellene foreløpig kan knyttes til den mye omtalte Delta-varianten.

Kan bli strengere tiltak

Kommunen har møter hele dagen, og smittevernoverlegen vil ikke utelukke strengere tiltak i regionen om de ikke får kontroll.

Sandnes kommune melder om 13 nye smittetilfeller onsdag. Tre av disse har ukjent smittevei.

– Jeg er bekymret. Jeg håper nok en gang at folk klarer å holde smittevernreglene slik at vi kan fortsette med gjenåpningen. Det er ingen tvil om at det har blitt en slakkere holdning i befolkningen. Epidemien er ikke over, sier fungerende kommuneoverlege i Sandnes, Svein Henning Haarr.

Fungerende kommuneoverlege i Sandnes, Svein Henning Haarr, er bekymret. Foto: NRK

– Vanskelig å spore

I tillegg til rester etter smitteutbruddet på flere utesteder i Stavanger, ser han også mer diffuse smittetilfeller.

– Det er en del ukjent smitte, som er vanskelig å spore opp. Det er i et bredere aldersspenn, så jeg tenker at dette er et uttrykk for at det har kommet mer smitte i den allmenne befolkning, sier han.

Det er fremdeles ingen innlagte på Stavanger universitetssjukehus, men Haarr er overrasket over utviklingen.

– Det hele så veldig pent ut frem til for to uker siden, sier han.

Slik er smittestatus i Rogaland:

Stavanger: 27 nye. To har usikker smittevei, seks har ukjent.

27 nye. To har usikker smittevei, seks har ukjent. Sandnes: 13 nye. Tre har ukjent eller usikker smittevei.

13 nye. Tre har ukjent eller usikker smittevei. Sola: Fem nye. To har ukjent smittevei.

Fem nye. To har ukjent smittevei. Randaberg: To nye

To nye Hå: To nye

To nye Time: Ett nytt smittetilfelle.

Ett nytt smittetilfelle. Strand: Ett nytt smittetilfelle.

Ett nytt smittetilfelle. Haugesund: To nye

To nye Karmøy: Fire nye

Totalt: 58 smittetilfeller i Rogaland.

I Suldal, hvor det de siste dagene har vært et stort smittetrykk, er det ikke registrert noen nye smittede.

Det pågår også et stort smitteutbrudd i Grimstad. Her teste hele 27 unge mellom 15 og 20 år positivt på korona tirsdag.

Det har vært større smitteutbrudd flere steder i landet den siste tiden. Blant annet i Færder og i Tønsberg.