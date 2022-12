Hverken oppgang eller nedgang i boligprisene i 2023

Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank i Stavanger tror boligprisene vil stå stille i Stavanger neste år. Men på landsbasis tror han prisene vil synke med seks prosent. Årsaken til at boligprisene vil stå stille i Stavanger skyldes både at prisveksten her har vært moderat, og fordi det er bra driv i energibransjen ifølge Knudsen.

Eiendom Norge tror Stavanger får en prisvekst på en prosent og at nedgangen i boligpriser på landsbasis vil bli på 3,5 prosent.