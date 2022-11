Huset blei ein million dyrare enn avtalt

Ein huseigar i Haugesund vann fram i retten, etter at han nekta å betale ekstra, då huset blei ein million dyrare enn det pristilbodet som byggebedrifta hadde levert. Tilbydaren meinte at pristilbodet ikkje var for eit nøkkelferdig hus, skriv Haugesunds avis. Men retten kom til at dette ikkje var presisert i pristilbodet og at det derfor var byggefirmaet som måtte ta milliontapet.