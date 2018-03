Husbrann på Tonstad

En mann i 50-årene må møte til avhør på lensmannskontoret på Tonstad i Sirdal onsdag etter en brann som startet i hans garasje ved midnatt natt til onsdag. Den kraftige brannen i garasjen spredte seg også til huset, men det var ikke fare for at brannen ville spre seg videre til et nabohus. Brannen var slukket etter et par timer med slukkingsarbeid.