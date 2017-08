Husbrann i Bjerkreim

To personar kom seg ut då eit bustadhus i Bjerkreim tok til å brenne litt over klokka 2 i natt. Litt over klokka halv tre melde politiet om at huset var overtent, men at det ikkje var fare for spreiing av brannen. Vatn til sløkkearbeidet vart henta frå Bjerkreimselva.