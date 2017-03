Hus brant til grunnen i Vindafjord

To personer ble sendt til sykehuset etter å ha fått i seg røyk da et hus brant til grunnen i Nedre Vats i Vindafjord i natt. Brannvesenet fikk melding om brannen litt over midnatt. Klokka 03 drev de fortsatt med etterslokking.