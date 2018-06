Hurtigbåt var borti kai

Hurtigbåten Fjordlys i Saudaruten var borti kaien på Hebnes. Det jobbes for å ordne busser som kan frakte passasjerene videre mot Sauda. – Det var en teknisk svikt som utløste hendelsen, forteller skipper Jan-Terje Jensen. Norled opplyser at et reservefartøy vil bli satt inn i ruten fra Hebnes rundt klokken 18.45.