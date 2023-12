Hundrevis demonstrerer mot bomavgiftene til Ryfast

Flere hundre mennesker er samlet ved tunnelmunningen til Ryfast ved Solbakk i Strand kommune, for å demonstrere mot det de anser som urimelig høye bompengeavgifter.

Vidar Wollum er en av demonstrasjonsarrangørene, og forteller at bompengeavgiftene har blitt hindrende for utviklingen i Ryfylke. Wollum anslår at det er 600 mennesker som har møtt opp på demonstrasjonen.

– Det er for å vise vår makt, ytre våre meninger, og samle folk for å vise at Ryfylke står sammen for å protestere mot denne uretten, forklarer Wollum.