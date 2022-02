– Jeg er veldig overrasket over det som oppstod der. Våre folk på stedet oppfattet det som en grei vintervei.

Det sier Rolf Ove Lunden, seksjonsleder for drift av fylkesvei i Agder til NRK. Han mener at en av grunnen til at hundrevis av biler kjørte i brøytekanten i den nye rundkjøringen i Sirdal i helga, var på grunn av litt for høy fart.

En av dem som mistet kontrollen på bilen var Wibecke Ludvigsen. Sammen med kjæresten skulle hun opp på hytta i Sirdal. Da de kom til rundkjøringen bar det rett i brøytekanten.

– Vi hadde ikke sjans til å unngå det. Vi kjørte veldig sent, og jeg ventet bare på at vi skulle treffe autovernet. Heldigvis ble det ingen skader på bilen, sier hun.

Hun fikk nesten sjokk da hun så medieoppslaga fra rundkjøringa i helga.

– Jeg var litt flau først, men måtte le da jeg så det var 100 til som hadde gjort det samme, sier hun.

Oddveig Hauge og mannen hadde en tur ut i brøytekanten i Sirdal for et par uker siden. Foto: Privat

Ikke første gang

Problemet i rundkjøringa i Sirdal har vart en stund. For noen uker siden skulle Oddveig Hauge og mannen på hyttetur til Sirdal. Det endte i brøytekanten i rundkjøringa.

– Vi sneglet oss rundt med en relativt ny bil. Den hadde både piggdekk og firehjulstrekk, men sklei ut mot kanten. Det var ikke til å unngå. Det var sinnssykt glatt, sier hun.

For to uker siden var det Frode Alvheim sin tur. I en Volkswagen Caravelle seilte han inn i brøytekanten.

– Det var som å kjøre gokart. Jeg skled rolig ut, og fikk en fin dytt tilbake inn igjen i veien, sier han.

Både Hauge og Alvheim mener det må være noe galt med doseringen i veien.

Det har de for så vidt rett i, men det skal være slik.

Fall ut av rundkjøringen

For en rundkjøring som bygges i flatt terreng, legges normalt med tverrfall.

Det vil si et fall ut fra sentraløya på rundt 3 prosent i hele rundkjøringen.

– Dette er for å transportere bort vann og regn slik at det ikke blir liggende som dammer i hjulspor eller inne ved sentraløya, sier prosjektleder for utbygging av vei i Agder fylkeskommune, Steinar Jakobsen.

Der terrenget gjør det aktuelt velges det av og til å legge rundkjøringen med ensidig fall fra en side til en annen.

Som en tallerken som holdes litt skjevt.

Gjøres dette, skal tverrfallet ikke legges brattere enn cirka 3 prosent.

– Denne rundkjøringen ligger med ensidig fall, hvor trafikanter fra Rogaland som skal nordover, opplever å kjøre i nedoverbakke i starten. De avslutter rundkjøringen i et tverrfall før de kjører ut av rundkjøringen, sier han.

Det var i denne rundkjøringen det gikk galt i helgen, og i flere helger tidligere. Nå vil Agder fylkeskommune strø mer. Foto: Sabrina Isabel Alfonzo Gonzalez / NRK

Er ikke vant til å kjøre i glatte rundkjøringer

Og det er i dette området, i overgangen mellom denne nedoverbakken og dette tverrfallet, at de fleste bilene har kjørt ut.

Tverrfall finnes i de fleste rundkjøringer i Norge. Problemet er bare at vi på Sør- og Vestlandet ikke er vant til å kjøre i rundkjøringer med snødekke.

– De fleste rundkjøringer finnes langs kysten, på fylkesveier og på E39. Der er det som oftest bart, på grunn av at det er saltet. I Sirdal brukes det ikke salt, sier Jakobsen.

Han mener eneste løsningen i denne rundkjøringen er å øke strøingen ut over det som er normalt, når været er som det var i helgen.

– Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å endre geometrien i rundkjøringen. Du bør ikke snu fallretningen. Da vil du få en utfordring med overvann som vil kreve tiltak i form av sluk og overvannsledninger, og du vil få en mindre tilpasset og hensiktsmessig kurvatur, sier han.

Skal strø mer

Kollega Lunden innrømmer at et av strakstiltakene i Sirdal vil være å strø mer.

Rolf Ove Lunden, seksjonsleder for drift av fylkesvei i Agder. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vi må strø mye mer i den rundkjøringa enn det øvrige veinettet der oppe, sier Lunden.

Agder fylkeskommune vil uansett ikke ta noen selvkritikk.

– Vi har holdt rundkjøringen som det øvrige veinettet der oppe. Etter vårt syn har det ikke vært noe klanderverdig med vedlikeholdet.